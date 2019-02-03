المنتخب الوطني يرتقي 8 مراكز في تصنيف الفيفا

2019/02/03 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم ثماني مراكز في لائحة التصنيف الشهري الصادرة عن قسم الاحصاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم .

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