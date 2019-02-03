هل سيشارك ميسي في الكلاسيكو؟

2019/02/03 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تلقت جماهير برشلونة أنباء جيدة بشأن إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، على ملعب “كامب نو” في مباراة فالنسيا، التي انتهت بالتعادل (2/2)، ضمن الجولة الـ22 من الدوري الإسباني.وذكر برنامج “التشرينجيتو” الإسباني، اليوم (3 شباط 2019)، أن مسؤولا في نادي برشلونة أخبر دومينيك بيجبو، الصحفي بقناة “لا سيكتسا” الإسبانية بأن […]

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