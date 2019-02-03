التجارة تعلق على الاتفاق العراقي الاردني بشأن التعرفة الكمركية

2019/02/03 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشفت وزارة التجارة، الاحد، عن فوائد الاتفاق الموقع بين العراق والأردن لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، مشيرة الى ان الاتفاق لا يتضمن رفع التعرفة الكمركية عن جميع السلع الداخلة الى العراق.وذكر اعلام التجارة، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم، (3 شباط 2019)، أن “الاتفاق العراقي الاردني له فوائد ايجابية […]

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