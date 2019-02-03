اكتشاف خفايا تعلم كلمات أجنبية جديدة أثناء النوم

2019/02/03 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..وجدت دراسة جديدة، أنه بإمكاننا تعلم الكلمات الأجنبية وترجمتها أثناء النوم.ووجد باحثو جامعة “برن” في سويسرا، أنه يمكن تعلم الكلمات الأجنبية وترجمتها أثناء النوم، وكذلك تذكرها أثناء اليقظة، حيث يمكن للمشاركين إعادة تنشيط الارتباطات المسجلة خلال النوم، للوصول إلى معاني الكلمة الجديدة.وتقول الدراسة إن الحصين، وهو بنية دماغية أساسية […]

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