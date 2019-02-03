2019/02/03 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادعلق الامين العام للحزب الاسلامي العراقي اياد السامرائي، السبت، على اعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تشكيل مجلس اعلى لمكافحة الفساد، قائلا: سبق لرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي الاعلان عن تشكيل المجلس ولكن لم يفعل بالشكل المطلوب.

واضاف السامرائي في بيان رده على سؤال وجه له في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وطلع عليه “النور نيوز” ان “تشكيل الهياكل الادارية الجديدة لن ينفع مع وجود العوائق نفسها ، ولكن اذا استطاع رئيس الوزراء تحديد اين هي العوائق ، وكيفية معالجتها ، يمكن القضاء على الفساد”.

وبين السامرائي عندنا اليوم اكثر من قضية: وهي ان “محاسبة الفاسدين مهم، ولكن الاهم منه الان ان لا يمتد الفساد للقادم من مشاريع الحكومة، وهنا الصعوبة الاكبر”.

وتابع “قد لا تستطيع محاسبة الفاسدين واستعادة الاموال المسروقة، ومحاسبة بعض الفاسدين يعطي المجال لغيرهم” مؤكدا ان “قضية مكافحة الفساد لا تتعلق باتخاذ الاجراءات العقابية فقط، وانما الامر متعلق بايجاد منظومة لا يتطرق اليها الفساد، تتولى ادارة الملف الاقتصادي وخطة تنموية بعيدة عن تأثيراته”.

واوضح السامرائي “هناك حاجة ماسة لخطة عمل متكاملة معززة باجراءات تنظيمية وتشريعية ، وعلى رئيس الوزراء تفعيل التشاور مع من هم اهل لذلك” مشددا “لا بد ان ننبه إلى ان العمل البطيء لا ينفع، فالسرعة مطلوبة، والشعب الذي لا زال ينتظر قد لا يطول انتظاره”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

15

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اياد السامرائي يعلق على اعلان تشكيل مجلس اعلى لمكافحة الفساد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اياد السامرائي يعلق على اعلان تشكيل مجلس اعلى لمكافحة الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).