القبض على عدد من المطلوبين في بابل

2019/02/03 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت مديرية شرطة بابل القبض على مطلوب بتهم الارهاب في نقطة تفتيش أمنية شمالي المحافظة.

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