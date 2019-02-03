2019/02/03 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوة من مكافحة المتفجرات في مديرية شرطة محافظة الانبار على عدد من العبوات الناسفة بقضاء هيت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على عدد من العبوات الناسفة بقضاء هيت بالانبار) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على عدد من العبوات الناسفة بقضاء هيت بالانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).