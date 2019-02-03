الزاملي يطالب عبد المهدي بتشكيل خلية لتحديد مواقع الجيوش الإلكترونية

2019/02/03 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، أن هناك جيوش إلكترونية تستغل وسائل التواصل الاجتماعي لتنفيذ أجندة خارجية بهدف زعزعة الوضع الداخلي وخلق حالة من عدم الاستقرار في الوضع الداخلي وإثارة الفتن بين أبناء الشعب العراقي.

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