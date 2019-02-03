بدء الإختبار التمهيدي للإمتحانات الخارجية

2019/02/03 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]توجه صباح اليوم الاحد أكثر من 85 الف متقدم لاداء الاختبار التمهيدي للاشتراك بالامتحانات الخارجية لجميع المراحل الدراسية للعام الدراسي 2018 -2019 في بغداد والمحافظات، وسط اجواء امنية وخدمية هيأتها وزارة التربية من خلال خطة استباقية.

وقال مدير العلاقات والاعلام في وزارة التربية فراس محمد حسن في تصريح صحفي ان الوزارة "وبالتنسيق بين المديريات العامة ذات العلاقة بالوزارة والمديرية العامة للتقويم والامتحانات ومديريات التربيات ببغداد والمحافظات، كثفت جميع الجهود ضمن خطة استباقية مشتركة لتهيئة الاجواء الملائمة للمتقدمين للاختبار التمهيدي للطلبة الخارجيين، اذ سيتم توزيع البطاقات الامتحانية للمشاركين داخل القاعات في المركز الامتحاني".واكد ان "الوزارة هيأت المراكز الامتحانية وجهزتها بجميع اللوازم الفنية واللوجستية وتم نشر اجهزة كشف الغش الالكتروني من اجل سير العملية الامتحانية من دون اي خرق حفاظا على رصانة العملية التربوية والتي تشمل كاميرات المراقبة والاجهزة الاخرى داخل القاعات الامتحانية في جميع المراكز بما يساعد ادارة المركز الامتحاني على كشف حالات الغش ان وجدت".وتابع حسن "كما تم التنسيق مع وزارة الكهرباء لتوفير التيار الكهربائي للقاعات الامتحانية ومع القوات الأمنية لتوفير الحماية اللازمة لهذه المراكز".واردف ان "التلفزيون التربوي باشر بث الدروس التوجيهية الخاصة بالطلبة الخارجيين ولجميع المراحل الدراسية المنتهية عبر الفضائية التربوية".

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