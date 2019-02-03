نينوى : انجاز بناء 1000 وحدة سكنية واطئة الكلفة

2019/02/03 | 10:00

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشف محافظ نينوى نوفل العاكوب، الأحد، عن انجاز لجنة إعمار نينوى بناء 1000 وحدة سكنية واطئة الكلفة من مجموع 4000 وحدة.

وقال العاكوب في تصريح اوردته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" ، إن “لجنة إعمار نينوى بناء 1000 وحدة سكنية واطئة الكلفة من مجموع 4000 وحدة”، مبينا أن “الحكومة المحلية عملت على ترميم واعمار اكثر من 570 منزلا في احياء دمرت بالكامل من بينها (الميدان، الشهوان، عمو البقال، الفاروق القديمة، منطقة الجامع الكبير، منطقة السرجخانة، باب لكش، باب الطوب، النبي شيت، ومنطقة باب الجديد”.

وأضاف أن “الحكومة الاتحادية رصدت 180 مليار دينار لاعمار البنى التحتية للمحافظة استخدمت في إعادة إعمار 80 دائرة ومؤسسة حكومية في عموم الموصل القديمة وأيمن الموصل وإعادة العوائل النازحة واستئناف الدوائر الحكومية عملها في مقراتها الأصلية”.

واوضح العاكوب ان “اكثر من 3700 عائلة نازحة داخل مخيمات الجدعة وحمام العليل والسلامية والخازر عادت إلى مناطقها الأصلية في الموصل القديمة وايمن الموصل بعد استتباب الامن فيها واعادة الخدمات اليها بالكامل”.

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