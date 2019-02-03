2019/02/03 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيثم محمد فيسبوك تويتر أظهر ماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، غضباً كبيراً من تصرفات بعضاً من لاعبيه في تعليقاته على التعادل الذي سقط فيه الفريق مع بارما.

وتعادل الفريقان بنتيجة 3-3 بعدما سجل جيرفينيو هدفين متأخرين خطف بهما نقطة ثمينة لبارما من معقل يوفنتوس بتورينو مساء السبت.

وعلق أليجري على المباراة مع "دازون" قائلاً: "هذا الرباعي في الخلف يلعب معاً للمرة الأولى، البقية كان يجب أن يساعدهم ولا يتركهم في مواقف واحد على واحد كثيراً".



اختيارات المحررين باتريك كلويفرت لجول – هذه نصيحتي لجاستن وأتمنى مواجهة مصر بنهائي أمم أفريقيا فرجاني ساسي..



هل رأيت لطفي بوشناق يلعب الكرة؟! باريس سان جيرمان يوجه خطابًا للجنة الحكام لانتقاد إصابة نيمار موناكو في طريقه لإعادة تعيين جارديم

وأكمل: "يجب أن يدرك البعض أن لا يوجد عيباً في تشتيت الكرة للمدرجات لو هناك حاجة لهذا، يجب أن تبعد الكرة عن مرماك".

وواصل أليجري: "على الأقل أعطينا هؤلاء الذين يشتكون من سوء الأداء شيئاً ممتع ليتمتعوا به، الكرة الجميلة لا تؤدي لشيء في أحيان عدة".

كريستيانو رونالدو يحقق ما فشل لاعبو يوفنتوس في تحقيقه منذ تريزيجيه في 2005

صورة بـ ألف كلمة ✋ pic.twitter.com/C5zkhrvCs9— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 2, 2019واستمر أليجري في تحليله: "استرخينا بعد الهدف الثالث وخصوصاً في التعادل، لا يمكن أن تلعب بتلك الطريفة في الدقيقة 93 عند راية الركنية، فقط أبعد الكرة، كان تصرفاً خاطئاً".

وأتبع: "كانسيلو أيضاً أخطيء في تغطية الهدف الأول، وفي كرة الهدف الثاني كان هنا تباطيء من جانبنا في التغطية".

وعاد أليجري للحديث عن توديع كأس إيطاليا: "من الجنون التفكير أن يوفنتوس سيفوز في كل مباراة، الأمر حزين بالتأكيد أننا خسرنا، اليوم تقبلنا أهداف عدة ولكن لا أرى الأمر كجرس إنذار ولست قلقاً".

ورغم التعادل، ينفرد يوفنتوس بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي بفارق تسع نقاط كاملة عن ملاحقه نابولي.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أليجري يحمل ماندزوكيتش مسؤولية التعادل مع بارما) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أليجري يحمل ماندزوكيتش مسؤولية التعادل مع بارما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).