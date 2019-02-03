لجنة إعمار نينوى تكشف عن بناء وحدات سكنية واطئة الكلفة

2019/02/03 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ نينوى نوفل العاكوب، اليوم الأحد، عن انجاز لجنة إعمار نينوى بناء 1000 وحدة سكنية واطئة الكلفة من مجموع 4000 وحدة.وقال العاكوب في

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