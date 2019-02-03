الفواز: اغتيال مشذوب يدق ناقوس الخطر على حياة المثقفين والادباء

2019/02/03 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر اتحاد الادباء، اليوم الاحد، التصفية الجسدية للمعارضين والمخالفين بالرأي والموقف هاجس يلاحق الادباء، داعيا الاجهزة الامنية الى الكشف عن ملابسات اغتيال الروائي علاء مشذوب

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