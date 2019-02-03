ريال مدريد يضحي بنجميه لعيون هازارد

2019/02/03 | 10:05

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ريال مدريد ممكن ان يقوم بإدخال إيسكو و كوفاسيتش لإتمام صفقة إنتقال

هازارد من تشيلسي إلى ريال مدريد في المستقبل القريب.

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