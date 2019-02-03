2019/02/03 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المتوقع أن يدشن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخير بالانسحاب من سوريا مرحلة جديدة ستضطلع فيها موسكو -وحاكمها القوي فلاديمير بوتين-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريا.. هل يعيد بوتين ما فعله في الشيشان؟) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوريا.. هل يعيد بوتين ما فعله في الشيشان؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).