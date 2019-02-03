الفنانة نانسي عجرم تنجب طفلتها الثالثة ومواقع التواصل الاجتماعي مشغول بإسم الطفلة

2019/02/03 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضجت مواقع الانترنت بخبر انجاب الفنانة ​نانسي عجرم لطفلتها الثالثة من زوجها الدكتور فادي الهاشم، واكدت صفحات جمهورها انها والطفلة بصحة جيدة.

واكد مدير أعمال نانسي، جيجي لامارا هذا الخبر، مؤكداً انها بحالة جيدة، وبأنها وستتوجه الى منزلها مباشرة حين يسمح لها بمغادرة المستشفى.

ورغم ان النجمة اللبنانية لم تعلن عن الامر بشكل رسمي الا ان صفحات تابعة لجمهورها اشاورا الى انها اختارت للطفلة إسم "لي يا" وليس ليا، ليكون متناسباً مع اسماء ابنتيها ميلا وإيلا.

يذكر أن الفنانة أعلنت حملها في بداية شهر اب (أغسطس) 2018.



ونشرت لذلك صورة تظهر فيها ابنتاها وهما تحملان لافتتين كتبت عليهما عبارات تشير إلى أنّهما ستصبحان شقيقتين لطفلٍ صغي

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