انطلاق مؤتمر الأخوة الإنسانية في أبوظبي

2019/02/03 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

انطلق في أبو ظبي المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، برعاية ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وفي افتتاح المؤتمر قال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح الإماراتي، إن المؤتمر حدث استثنائي وتاريخي، مضيفا أن الإمارات تركز على أن تكون التجربة التعليمية لديها تقود لفهم صحيح للتسامح والاختلاف بين البشر.

ويبدأ البابا فرانسيس بابا الفاتيكان اليوم زيارة تاريخية إلى أبوظبي، هي الأولى لرأس الكنيسة الكاثوليكية إلى منطقة الخليج العربي، وذلك للمشاركة في المؤتمر العالمي للأخوّة الإنسانية، الذي يحضره أيضا شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب.

كما سيقوم بابا الفاتيكان بإحياء قداس تاريخي في مدينة زايد الرياضية بمشاركة أكثر من 135 ألف شخص من المقيمين في دولة الإمارات وخارجها كواحد من أكبر التجمعات في تاريخ دولة الامارات.

ومن المقرر أن يعقد بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر قمة تاريخية على هامش زيارتهما إلى أبوظبي.

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