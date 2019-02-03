الصاروخية اليمنية تستهدف بالباليستي مرتزقة السعودية في جيزان

2019/02/03 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… تمكنت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية من استهداف مرتزقة السعودية بأربعة صواريخ باليستية وقذائف المدفعية في جيزان.وقال مصدر عسكري, إن “القوة الصاروخية استهدفت, اليوم, بأربعة صواريخ نوع زلزال1 وعدد من قذائف المدفعية، تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في الام بي سي وقبالة الخوبة، محققة إصابات مباشرة”.وأشار المصدر, إلى “مقتل عدد من الجنود […]

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