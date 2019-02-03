فيديو: التحالف الدولي ينفذ غارات على مواقع “داعش” في صلاح الدين

2019/02/03 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اعلن مركز الإعلام الأمني، الاحد، توجيه طائرات التحالف الدولي، ضربات لتنظيم “داعش” في صلاح الدين.وذكر المركز في بيان، تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم، (3 شباط 2019)، أن “طائرات التحالف الدولي، وجهت ضربات لتنظيم داعش في صلاح الدين”.وأشار البيان، إلى أن “الضربات نفذت في جبال مكحول وحمرين ضد اهداف لتنظيم داعش”، […]

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