2019/02/03 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / مجهولون يفجرون عبوة صوتية على دار سكنية في الزبير

03/02/2019 09:52:00 AM |

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واع / مكتب البصرة / ع .ح

اقدم مسلحون مجهولون في البصرة، الاحد، بتفجير عبوة صوتية على دار سكنية تقع في قضاء الزبير.

وذكر مصدر امني في المحافظة لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "داراً سكنية تقع في منطقة ضمن مركز قضاء الزبير تعرضت في ساعة متأخرة من الليل الى تفجير عبوة صوتية محلية الصنع وضعها مجهولون قرب الدار"، مبيناً أن "التفجير الذي سمع دويه في مناطق مجاورة تسبب بأضرار بسيطة في واجهة الدار، ولا توجد أي إصابات".

ولفت الى أن "القوات الأمنية تواجدت في محل الحادث، وفتحت تحقيقاً لكشف ملابساته والتعرف على هوية الجناة".

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