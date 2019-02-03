استقرار صرف الدولار في بغداد

2019/02/03 | 10:20

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، صباح اليوم الأحد، إستقراراً في سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي ليبقى عند أدنى سعر في العاصمة خلال شهر.

وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1196 ديناراً للدولار الواحد، أي 119 الفاً و600 دينار للمائة دولار.

أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة، فكانت:

سعر البيع للدولار الواحد 1200 دينار، أي 120 ألف دينار للمائة دولار.

وسعر الشراء للدولار 1190 ديناراً، أي 119 ألف دينار للمائة دولار.

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