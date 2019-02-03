ساحات العراق… تظاهرات وحرية تعبير تواكبها وسائل التواصل

2019/02/03 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعبّر العراقيون عن مطالبهم في الساحات العامة وأمام المقرات الحكومية في البلاد.ولا يُقاس تأثير احتجاجاتهم بعددهم بل بانتشارها وبنقل صوتهم عبر

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