2019/02/03 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الديوانية – عراق برس- 3 شباط / فبراير: أعلنت مديرية شرطة محافظة الديوانية ، الاحد ، أن ” غلق محال الكوفي شوب سيكون في الساعة 12 ليلا بدلا من الساعة11 مساء.

وتابعت ان ” تمديد الموعد جاء بالنظر للمناشدات الكثيرة التي وصلت الى قيادة الشرطة على ان يشمل هذا القرار جميع المقاهي و(الكافيهات ) في عموم المحافظة، فضلا عن الاقضية والنواحي”، مشيرة ، الى ” قيامها بإبلاغ جميع أصحاب محال الكوفي شوب بالالتزام بالتعليمات حيث ستعرض المخالف إلى العقوبات القانونية ” .





وكانت قيادة شرطة بغداد شددت على أصحاب المقاهي والكافيهات بمنع دخول الأطفال والأحداث تحت السن 18 إليها ، محذرة من اتخاذ الاجراءات القانونية كافة بحق المخالفين من أصحاب هذه الأماكن.

وذكرت القيادة في بيان لها ، ان “هذا الاجراء جاء استجابة لمناشدات المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ارتياد الأحداث والصغار الى بعض المقاهي للهو وتدخين الاركيلة الذي يعد أمرا خطيرا ينذر بالإصابة بالأمراض كالسل وغيره ، ناهيك عن انها اماكن لا تتلاءم مع اعمارهم كونها ستجرهم الى الانحراف والعادات السيئة وحتى تعاطي المخدرات في بعض الأحيان”داعية ” أصحاب المقاهي والكافيهات الى “ضرورة منع الاحداث من دخولها للحفاظ على سلامتهم وبخلاف ذلك ستتخذ الاجراءات القانونية كافة بحق المخالفين من أصحاب المقاهي والكافيهات مع تكثيف الممارسات ألأمنية بشكل يومي لمتابعة هذه الحالات و اخذ تعهدات على أصحاب المقاهي والكافيهات بمنع دخول الأحداث دون سن ال١٨ سنة”.



انتهى اح

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تمديد موعد غلف ” الكافيهات “في الديوانية الى الـ 12 بدلا من الـ 11 ليلا) نشر أولاً على موقع (عراق برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تمديد موعد غلف ” الكافيهات “في الديوانية الى الـ 12 بدلا من الـ 11 ليلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراق برس).