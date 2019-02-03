انجاز بناء 1000 وحدة سكنية واطئة الكلفة في نينوى

2019/02/03 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن محافظ نينوى نوفل العاكوب، الأحد، عن انجاز لجنة إعمار نينوى بناء 1000 وحدة سكنية واطئة الكلفة من مجموع 4000 وحدة.

وقال العاكوب في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه وكالة صدى، إن “لجنة إعمار نينوى بناء 1000 وحدة سكنية واطئة الكلفة من مجموع 4000 وحدة”، مبينا أن “الحكومة المحلية عملت على ترميم واعمار اكثر من 570 منزلا في احياء دمرت بالكامل من بينها (الميدان، الشهوان، عمو البقال، الفاروق القديمة، منطقة الجامع الكبير، منطقة السرجخانة، باب لكش، باب الطوب، النبي شيت، ومنطقة باب الجديد”.

وأضاف العاكوب أن “الحكومة الاتحادية رصدت 180 مليار دينار لاعمار البنى التحتية للمحافظة استخدمت في إعادة إعمار 80 دائرة ومؤسسة حكومية في عموم الموصل القديمة وأيمن الموصل وإعادة العوائل النازحة واستئناف الدوائر الحكومية عملها في مقراتها الأصلية”.

واوضح ان “اكثر من 3700 عائلة نازحة داخل مخيمات الجدعة وحمام العليل والسلامية والخازر عادت إلى مناطقها الأصلية في الموصل القديمة وايمن الموصل بعد استتباب الامن فيها واعادة الخدمات اليها بالكامل”.

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