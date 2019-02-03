مؤسسة الشهداء توزع الدفعة الأولى من تعويضات ضحايا الإرهاب

2019/02/03 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت مؤسسة الشهداء، الاحد، عن توزيع الدفعة الاولى من تعويضات ضحايا الارهاب للعام الحالي بين 70 مستفيدا مشمولا في جانب الرصافة، فيما أكدت اضافة 300 مليار دينار لتخصيصات ذوي الشهداء بالموازنة ليصبح المبلغ الكلي 626 مليار دينار.

وقال مدير عام دائرة ضحايا الارهاب بالمؤسسة، طارق المندلاوي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه وكالة صدى، إن “المؤسسة وبعد التنسيق العالي مع الجهات الحكومية كافة لرفد المؤسسة بالتخصيصات المالية اللازمة لتغطية جميع حقوق الضحايا، نجحت بإضافة مبلغ 300 مليار دينار الى تخصيصات ذوي الشهداء اضافة الى موازنتهم الاصلية، ليصبح المبلغ الكلي 626 مليار دينار”.

وأضاف المندلاوي، أن “المؤسسة ستوزع اليوم الاحد، الدفعة الاولى من تعويضات ضحايا الارهاب لجانب الرصافة البالغة 191 مليون دينار بين 70 مستفيداً”، مشيرا الى “استمرار العمل بتوزيع الدفعات المقبلة بين مستحقي جانب الكرخ ومدينة الصدر بعد اتمام اجراءات الصكوك”.

وأكد المندلاوي، “شمول موظفي المؤسسة بتخصيصات إضافية تقدر بـ 50 بالمئة من الراتب والمخصصات لهذا العام، وكذلك فقرات اخرى مهمة تخص حقوق ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين والسجناء كانت معطلة سابقا، بيد انها ستفعل قريباً”.

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