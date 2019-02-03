مقتل زعيم متمردين كولومبي منشق في عملية عسكرية

2019/02/03 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، إن القوات المسلحة قتلت زعيما متمردا رفض وقف الأعمال القتالية وفقا لاتفاق سلام أبرم في 2016 مع الحكومة.

والرجل المعروف بالاسم الحركي روديرجو كاديتي كان عضوا بارزا في فصيل من المتمردين السابقين من جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) والذي رفض الالتزام باتفاق السلام مع الحكومة.

وقال دوكي في فاعلية في مدينة مانيثاليس “اليوم تم في عملية تحييد المجرم المعروف بروديرجو كاديتي، أحد الرموز الأكثر رعبا في الإرهاب في بلادنا”.

وقال وزير الدفاع جييرمو بوتيرو في نفس الفاعلية إن كاديتي كان يجمع المنشقين لتشكيل جماعة جديدة وتم أيضا قتل تسعة من مقاتلي العصابات واعتقال آخرين.

ويوجد قرابة 1800 مقاتل يتبعون المنشقين منتشرين على حوالي 30 وحدة.

ووافق قرابة 13 ألف من أعضاء فارك بينهم 6000 مقاتل على التوقف عن الأعمال القتالية طبقا لاتفاق سلام.



وتعمل الجماعة الآن كحزب سياسي له عشرة مقاعد في الكونجرس حتى 2026.

وقاتلت فارك الحكومة لأكثر من خمسة عقود.



وأودى الصراع في كولومبيا بحياة أكثر من 260 ألف شخص.

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