ليلا.. أول مشروع في العالم لمتبرعي الدم من الكلاب بالأرجنتين

2019/02/03 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتعدد سبل الرحمة والإنسانية بين البشر، لكن ماذا إن تخطت حدودها وفاض عطاؤها ليغمر كائنات أخرى غير الإنسان.

مشروع يسمى “لِيلا” في الأرجنتين هو أول شبكة لمتبرعي الدم من الكلاب التي تساعد على إنقاذ حياة غيرها من الحيوانات المريضة أو المصابة.

إيفانا أبراموفيتش مصممة جرافيك أرجنتينية كانت تعالج كلبتها من السرطان عندما قابلت امرأة محتاجه لنقل دما إلى كلبها ولكن لم يكن لديها طريقة للحصول عليه، ومن هنا كانت إنطلاقه المشروع في 2012.

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