شرطة كربلاء تصدر بيانًا عاجلًا بشأن المتورطين بقتل الروائي مشذوب

2019/02/03 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددت مديرية شرطة محافظة كربلاء، على ضرورة توخى الحذر في تداول المعلومات بشأن مقتل الروائي علاء مشذوب جراء هجوم مسلح فى وسط المحافظة.

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