لجنة نيابية تطالب بالتحقيق في اغتيال الدكتور علاء مشذوب

2019/02/03 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار في مجلس النواب الحكومة والاجهزة الامنية المختصة باجراء التحقيقات السريعة في قضية اغتيال الدكتور علاء مشذوب، وكشف ملابسات الحادث الاجرامي والقاء القبض على الجناة الذين ارتكبوا تلك الجريمة الشنعاء، مستنكرة هذا العمل الاجرامي الذي لا يمت للاديان والاعراف والقيم بأية صلة.

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