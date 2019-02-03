عاجل| بدء اجتماعات لجنة إعادة الانتشار في الحديدة

2019/02/03 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدء اجتماعات لجنة إعادة الانتشار في الحديدة برئاسة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت على متن سفينة الأمم المتحدة في البحر الأحمر

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