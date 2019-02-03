2019/02/03 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الحكومة المحلية تستأنف انجاز المشاريع الخدمية في المحافظة

تقارير الغدير

الحكومة المحلية تستأنف انجاز المشاريع الخدمية في المحافظة

الأحد 3 فبراير 2019 - 10:33

الحكومة المحلية تستأنف انجاز المشاريع الخدمية في المحافظة

الحكومة المحلية تستأنف انجاز المشاريع الخدمية في المحافظة .

تقرير ..



حسين فائق - المثنى

© Copyright 2016 Alghadeer.tv All rights reserved.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة المحلية تستأنف انجاز المشاريع الخدمية في المحافظة ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة المحلية تستأنف انجاز المشاريع الخدمية في المحافظة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).