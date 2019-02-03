English | كوردى


الحكومة المحلية تستأنف انجاز المشاريع الخدمية في المحافظة
2019/02/03 | 10:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الحكومة المحلية تستأنف انجاز المشاريع الخدمية في المحافظة

تقارير الغدير

الحكومة المحلية تستأنف انجاز المشاريع الخدمية في المحافظة

الأحد 3 فبراير 2019 - 10:33

الحكومة المحلية تستأنف انجاز المشاريع الخدمية في المحافظة

الحكومة المحلية تستأنف انجاز المشاريع الخدمية في المحافظة .

تقرير ..

حسين فائق - المثنى

© Copyright 2016 Alghadeer.tv All rights reserved.

www.alghadeer.tv/media/cache/6d/05/6d05e6f0593c4715136833bfc0aad4ca

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة المحلية تستأنف انجاز المشاريع الخدمية في المحافظة ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة المحلية تستأنف انجاز المشاريع الخدمية في المحافظة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).

كامل التفاصيل في: قناة الغدير ✓


Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا