هل تجرؤ إيران على مهاجمة إسرائيل مباشرة؟

2019/02/03 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثفت الحكومة الإسرائيلية في الأسابيع الماضية الحديث عن ضربها لمواقع للحرس الثوري الإيراني في سوريا، والتنافس في استعراض عدد الضربات الإسرائيلية بين

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