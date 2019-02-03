2019/02/03 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدء جلسات ملتقى الرافدين للحوار بمشاركة خبراء ومختصين دوليين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الغد برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/03 | 10:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الغد برس.

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