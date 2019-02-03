نظام غذائي ورياضي صحي خلال فترة الحمل تجنبا لزيادة الوزن المفرطة

2019/02/03 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقرير موجه لكل إمرأة في فترة حملها حيث نتابع بعض نصائح التغذية ونظام تمرين بسيط من أجل حمل صحي آمن يجنبها السيدات شقاء الدايت عقب الولادة.

التقرير موجه لكل إمرأة في فترة حملها حيث نتابع بعض نصائح التغذية ونظام تمرين بسيط من أجل حمل صحي آمن يجنبها السيدات شقاء الدايت عقب الولادة.

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