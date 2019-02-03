2019/02/03 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تألق أندريه إيجودالا في الربع الأخير وسجل ثلاث رميات ثلاثية متتالية ليقود جولدن ستيت وريورز للفوز 115-101 على لوس أنجليس ليكرز، الذي لعب دون العملاق ليبرون جيمس، في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يوم السبت.

ولم يتمكن جيمس من المشاركة بعدما شعر بالإرهاق عقب اللعب لمدة 40 دقيقة مع ليكرز يوم الخميس بينما غاب قبلها عن 17 مباراة متتالية بسبب إصابة في الفخذ.

ويعتقد لوك والتون مدرب ليكرز أن إصابة جيمس لم تتفاقم وقال إنه من المتوقع عودة نجم الفريق عند اللعب في ضيافة إنديانا بيسرز يوم الثلاثاء.

ورغم غياب جيمس تقدم ليكرز بفارق عشر نقاط في الربع الثالث وواصل التفوق بنتيجة 89-88 بعد رمية ناجحة من إيفيكا زوباتش قبل 11 دقيقة على النهاية.

لكن شون ليفينجستون منح التقدم لوريورز بعد 12 ثانية قبل أن يسجل إيجودالا ثلاث رميات ثلاثية لتصبح النتيجة 96-89 لحامل اللقب.

ولم يسجل ستيفن كوري أي نقطة خلال سير اللعب في أول 41 دقيقة تقريبا قبل أن يتألق في الدقائق الأخيرة ويحرز رميتين ثلاثيتين ليحسم انتصار فريقه.

وأنهى إيجودالا اللقاء برصيد 17 نقطة مقابل 14 نقطة لزميله كوري ليثأر وريورز لخسارته على أرضه أمام ليكرز في يوم عيد الميلاد.



وتصدر كلاي طومسون قائمة المسجلين برصيد 28 نقطة.

وحقق وريورز فوزه 12 في آخر 13 مباراة ليعود إلى طريق الانتصارات سريعا بعدما خسر على أرضه أمام فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز يوم الخميس الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيجودالا يقود وريورز للفوز على ليكرز مع غياب العملاق ليبرون) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيجودالا يقود وريورز للفوز على ليكرز مع غياب العملاق ليبرون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).