شركات أجنبية تقدم عروضا لشراء نفايات بغداد وتحويلها الى طاقة

2019/02/03 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشفت امانة بغداد، الأحد، عن تقديم 28 شركة اجنبية عروضا لشراء النفايات وتحويلها الى طاقة كهربائية، فيما دعت الامانة العامة لمجلس الوزراء إلى الاسراع في حسم احالة قطاع النفايات الى الاستثمار لأهميته للواقع الخدمي للعاصمة.

وقال معاون مدير دائرة البيئة والمخلفات الصلبة في الامانة، وسمي عبد الامير في تصريح صحفي اطلع عليه “النور نيوز” إن “الامانة تدرس العروض المقدمة من 28 شركة اجنبية لشراء النفايات وتحويلها الى طاقة كهربائية” مشيراً إلى أن “الأمانة ناشدت الامانة العامة لمجلس الوزراء بضرورة الاسراع لإحالة قطاع النفايات الى الاستثمار بعد ترشيح ثلاث شركات متخصصة قدمت طلبات لاستثمار النفايات”.

واضاف عبد الامير ان “العروض الاستثمارية تشمل ثلاثة اشكال الاول بتحويل 2000 طن يوميا، والثاني لتحويل خمسة الاف طن يوميا، الى جانب العرض الاخير الذي ينص على استثمار جميع نفايات العاصمة التي تتراوح بين (8 – 9) الاف طن يوميا لسد حاجة بغداد كليا من الطاقة الكهربائية”.

وبين ان “الهدف من احالة قطاع النفايات الى الاستثمار، هو توفير الاموال المخصصة شهريا لطمر النفايات والبالغة 250 مليون دينار بالرغم من عدم الحصول على موافقات بيئية من وزارة الصحة لموقعي ابو غريب والنباعي اللذين يستقبلان يوميا اكثر من ثمانية الاف طن من النفايات، اضافة الى تقليل نسب التلوث وانتشار الامراض والاوبئة التي قد تخلفها مواقع الطمر الصحي”.

واكد عبد الامير، ان “احدى الشركات قدمت عرضا لشراء الطن الواحد من النفايات بمبلغ خمسة دولارات ومن ثم تبيع الطاقة المنتجة لصالح وزارة الكهرباء بـ 4,5 سنت لكل كيلو واط، اذ تشير الاحصائيات الى ان استيراد الكيلو واط من دول الجوار بـ 11 سنتا”.

وبين ان “الامانة اعدت ثمانية معايير لاختيار الجهة المقدمة، هي تحديد كلفة التنفيذ، وطريقة التعبئة المستخدمة، وكمية الطاقة الكهربائية المنتجة، والجانب الاقتصادي، واختزال الوقت والعمل بالنسبة للجهد الآلي والبشري”.

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