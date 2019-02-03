أكثر من 4 الاف متقدم بالاختبار التمهيدي للامتحانات الخارجية في كربلاء

2019/02/03 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة للتربية بمحافظة كربلاء، اليوم الاحد، عن بدء الاختبارات للامتحانات الخارجية وتوجه اكثر من أربعة الاف متقدم للامتحانات ولجميع المراحل الدراسية للعام الدراسي 2018 -2019.وذكر بيان لمسؤول شعبة الامتحانات في التربية تحسين فلاح، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، إن اعداد المتقدمين للمرحلة الابتدائية بلغ 1535 طالب وطالبة، وعن المرحلة المتوسطة 1526 ، فيما بلغ عدد المتقدمين للمرحلة الاعدادية الفرع الادبي 602 ، وكان عدد المتقدمين لمرحلة السادس الاحيائي 286 والتطبيقي 244 طالب وطالبة".

واضاف فلاح، "أعدت مديرية التربية 45 مركز إمتحاني في المحافظة مع التجهيز بجميع الامور الفنية واللوجستية الخاصة بإجراء الامتحانات التمهيدية الخارجية".

تحرير: عامر الشيباني

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