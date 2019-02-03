وزارة التجارة توضح فوائد الإتفاق مع الأردن والإعفاء الكمركي لسلعه

2019/02/03 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت وزارة التجارة، عن فوائد الاتفاق الموقع بين العراق والأردن لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، مشيرة الى ان الاتفاق لا يتضمن رفع التعرفة الكمركية عن جميع السلع الداخلة الى العراق.

وعقد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي مع نظيره الاردني عمر الرزاز، أمس السبت اجتماعا بحضور الوزراء والمسؤولين من الجانبين في المنطقة الحدودية بين الكرامة وطريبيل، للإعلان عن مرحلة جديدة قوامها تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.وقالت التجارة في بيان وتلتقه وكالة صدى، ان “الاتفاق سينعكس ايجابا على الإزدهار والرخاء للشعبين الأردني والعراقي، لما له من اهمية اقتصادية وتجارية للبلدين، حيث قررت الحكومة الاردنية إعفاء البضائع العراقية المستوردة عن طريق ميناء العقبة من 75% من الرسوم التي تتقاضاها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبالتالي يصبح المبلغ الذي يدفعه المستورد العراقي هو نسبة 25% من رسوم المناولة”.واضافت، ان”اعفاء البضائع من التعرفة الكمركية لا يتضمن جميع السلع والبضائع الواردة الى العراق، حيث اشتملت القائمة المعفاة السلع التي لا تسبب ضرراً بالصناعة والزراعة المحلية العراقية، كما انه سيتم الابقاء على الرسوم المفروضة على البضائع التي تصنع في العراق، ومراجعة قائمة السلع المعافاة كل 6 اشهر بناءاً على دراسات تقدمها الجهات المختصة في العراق بشأن حاجة البلاد لتلك البضائع من عدمها”.واوضحت الوزارة، ان”الجانب الأردنيّ وافق على منح أفضليّة للسلع الزراعية العراقية للدخول للأردنّ في المواسم التي يشحّ فيها إنتاج الأردن لهذه السلع، وهذه فرصة الى الزراعيين العراقيين في زيادة الانتاج وتصدير الفائض الى الاردن، وهذا له فؤائد اقتصادية تتمثل في تعدد مصادر رفد موازنة العراق بالاموال، بدلا من اعتمادها الكلي على النفط”.وبينت، ان”الاتفاق يتضمن انشاء منطقة صناعية حرة بين البلدين وفي هذه الحالة سيستفاد العراق من الحصول على اعفاءات كمركية للسلع والبضائع التي ينتجها ومزايا اتفاقيات التجارة الحرّة التي وقعتها المملكة الأردنية الهاشمية مع دول العالم، مما يسهل دخول البضائع الى السوق العالمية وبلدان يصل تعدادها الى مليار شخص، كما ان انشاء هذه المنطقة سيساهم مساهمة فعالة في تقليص البطالة التي يعاني منها العراق، كما انه الاتفاق سيساعد في سرعة دخول البضائع والسلع بين البلدين وهو ما يجعلها تحافظ على جودتها، بدلا عن الاجراءات الروتينية التي تقلل من جودة البضائع، نتيجة بقاء الشاحنات التي تنقلها لاسابيع في المنافذ الكمركية”.





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