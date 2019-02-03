الطب العدلي يعلن وجبة اسماء جديدة من شهداء سبايكر

2019/02/03 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت دائرة الطب العدلي التابعة لوزارة الصحة والبيئة، الوجبة السابعة والعشرون لشهداء سبايكر.

وذكر بيان لاعلام الدائرة “بجهود مضنية وسواعد عراقية ودقة متناهية تم الانتهاء من إجراء فحص الحمض النووي DNA ومطابقة الوجبة السابعة والعشرون والبالغ عددها 48 شهيداً”.ودعا الطب العدلي “مراجعة مركز استلام وتسليم الشهداء في مطار المثنى اليوم”.ولفت البيان الى انه وبهذه الوجبة الجديدة فقد “بهذا بلغ العدد الكلي للمطابقين 812 شهيداً ولا زال العمل مستمرا دون اي ملل او كلل على الحالات المتبقية رغم المعوقات والمصاعب”.





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