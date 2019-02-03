2019/02/03 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..أكد عضو كتلة التحرير والتنمية النيابية اللبنانية النائب محمد نصر الله أن سورية صمدت وواجهت الإرهاب بمختلف مسمياته وهي تستعيد قوتها وحضورها ومكانتها في المنطقة.وقال نصر الله في كلمة له اليوم: إن “كل الجهات التي تآمرت على سورية أصبحت مكشوفة إقليمياً ودولياً وبات هناك حقيقة يسلم بها العالم بأسره وهي أن سورية استعادت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التنمية والتحرير: امريكا تريد خلق “فتنة” داخل لبنان alansaar.

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