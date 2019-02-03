2019/02/03 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع سفير سورية في موسكو الدكتور رياض حداد سبل تسوية الأزمة في سورية إضافة إلى تعزيز التعاون متعدد الجوانب بين البلدين.وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم أن بوغدانوف وحداد ناقشا إعادة الإعمار الاقتصادي والاجتماعي في سورية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بوغدانوف وحداد: ضرورة وضع حد للازمة السورية alansaar.

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