وثائق بريطانية سرية: أميركا خططت لضرب إيران لمنع انتصارها على صدام

2019/02/03 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت وثائق سرية بريطانية، الأحد، عن أن الولايات المتحدة كان لديها هاجس هو انتصار إيران في الحرب العراقية الإيرانية التي دامت 8 سنوات، مشيرة إلى أنها عملت جاهدة، عسكريا واقتصاديا، للحيلولة دون ذلك.وذكرت الوثائق التي نشرتها “بي بي سي” واطلعت عليه /المعلومة/، إنه “قبل أن تنتهي الحرب بعامين، لاحت للأمريكيين مؤشرات على إمكانية […]

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