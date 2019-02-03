2019/02/03 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / التحالف الدولي يستهدف بقصف جوي عناصر لداعش في جبال حمرين ومكحول

03/02/2019 10:42:00 AM |

عدد القراءات : 1

واع / بغداد / ز .أ

اعلن مركز الإعلام الأمني، الأحد، أن مقاتلات التحالف الدولي استهدفت بقصف جوي عناصر تابعة لتنظيم داعش في جبال مكحول وحمرين.

وذكر بيان للمركز تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "طائرات التحالف الدولي نفذت ضربات ناجحة، استهدفت خلالها عناصر ارهابية من داعش الارهابي كانوا مختبئين في جبال مكحول وحمرين ضمن محافظة صلاح الدين".

وأضاف، أن "الضربات نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة"، مبينا أنها "جاءت بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / التحالف الدولي يستهدف بقصف جوي عناصر لداعش في جبال حمرين ومكحول) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / التحالف الدولي يستهدف بقصف جوي عناصر لداعش في جبال حمرين ومكحول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).