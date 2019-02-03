2019/02/03 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..يطل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله عند الساعة السادسة من مساء الإثنين 4/ 2/2019 على شاشة قناة المنار ليتحدث عن آخر التطورات السياسية، وفقا لما ذكرت وسائل اعلام لبنانية.وفي وقت سابق إستقبل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله، الأمين العام للجان المقاومة الشعبية الفلسطينية أيمن صلاح الششنية (أبو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قريبا..



السيد نصر الله يتحدث عبر المنار عن التطورات السياسية alansaar.

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