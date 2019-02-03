محترف كولومبي يلتحق بنفط الوسط

2019/02/03 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اعلن نادي نفط الوسط الرياضي، اليوم الاحد، التحاق لاعب كولومبي بالفريق الكروي الاول بالنادي، لتمثيله في منافسات الدوري العراقي الممتاز.وقال النادي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "المهاجم المحترف الكولومبي اربي مينا، وصل الى مدينة النجف، استعداداً لتمثيل عندليب الفرات في الدوري الممتاز الحالي".

ومن المقرر ان يخوض فريق نفط الوسط مباراته المقبلة بالدوري العراقي الممتاز امام فريق القوة الجوية.

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