عشرة ايام امام عبد المهدي والغانمي لكشف حجم القوات الامريكية في العراق

2019/02/03 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منحت لجنة الامن والدفاع النيابية، القائد العام ‏للقوات المسلحة عادل عبد المهدي ورئيس اركان الجيش الفريق الاول الركن عثمان ‏الغانمي ، مهلة عشرة ايام لتزويدها بجميع الوثائق المتعلقة باعداد القوات الامريكية القتالية والقواعد ‏المتواجدة في البلاد، فيما هددت بانها ستلجأ لاستجواب عبد المهدي والغانمي في حال ‏عدم وصول المعلومات خلال المهلة.

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