بنوك صينية تغلق حسابات الإيرانيين خشية العقوبات الأمريكية

2019/02/03 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر عضو غرفة التجارة الإيرانية الصينية، مجيد رضا حريري في تصريح له أنه تم إغلاق حسابات الإيرانيين، الذين يعيشون في بلدان أخرى.

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