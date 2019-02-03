التحالف الدولي ينفذ ضربات ضد تنظيم داعش الإرهابي في صلاح الدين

2019/02/03 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مركز الإعلام الأمني، اليوم الأحد، تنفيذ طائرات التحالف الدولي ضربات جوية بمناطق يختبئ فيها عناصر تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة صلاح الدين.

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