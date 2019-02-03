توقعات بأجواء مستقرة خلال ألايام المقبلة ومنخفض ماطر نهاية الأسبوع

2019/02/03 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تظهر آخر توقعات الطقس الأحد، ان الأجواء في عموم مدن البلاد ستشهد إستقرارا خلال الأيام المقبلة، فيما هناك توقعات بمنخفض جوي ماطر نهاية الأسبوع الجاري.

وقال المشرف على صفحة حالة الطقس في العراق، نائل العلي، في منشور له على "فيسبوك" اليوم، إن اجواء يوم الأحد ستكون مستقرة معتدلة نهارا باردة ليلا صحوة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائمة جزئيا إلى غائمة في المناطق الشمالية وبالأخص الشرقية منها.

وأضاف ان الأجواء المستقرة ستسود خلال الخمسة ايام القادمة في المناطق كافة، والأجواء معتدلة نهارا بارده ليلا، ولاتوجد اي موجات برد قوية، مبينا ان المناطق الشمالية ستشهد برودة خلال فترات النهار.

وأوضح ان درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار الأحد ، هي في المنطقة الشمالية 8 إلى 14، والمنطقة الوسطى 15 إلى 18، والمنطقة الجنوبية 18 إلى 19، والمنطقة الغربية..



13 إلى 14

وأشار العلي، إلى ان الرياح السطحية ستكون شمالية غربية خفيفة السرعة إلى معتدلة السرعة احيانا من 5 إلى 15 تنشط إلى 20 كم الساعة في المناطق الجنوبية والغربية من البلاد...



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وختم بالقول إن التوقعات أولية تشير إلى تأثر البلاد بمنخفض ماطر نهاية الأسبوع (تحديدا يوم 8 أو 9 من الشهر الحالي) بأمطار متفاوتة الشدة.

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