فريد لفتة.. طيار عراقي دخل موسوعة جينيس بمغامرات ملهمة

2019/02/03 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مغامر عراقي لمع اسمه في مجال الرياضات الخطرة، حتى جابت شهرته جميع أنحاء العالم، ودخل اسمه موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد أن حقق عدة إنجازات أبرزها مشاركته في القفز بالمظلات فوق قمة إيفرست كما يعتبر أول عراقي يقفز فوق القطب الشمالي.

وصف برجل العراق الخارق أو سوبرمان العراق، فقد حلق في السماء كما غطس في أعماق البحار، وبعد قطيعة كبيرة بينه وبين الكتابة، أطلق المغامر العراقي فريد لفتة كتابه الجديد بعنوان «سأحكم العالم»، الذي عبر من خلاله عن فلسفته في الحياة.

لفتة: “تحول الإنسان عن الحلم يحوله إلى مجرد روبوت..



ومن لا يحلم لا يتقدم أبدا”.

وأضاف: “شعاري في الحياة حقق أحلامك لتحكم عالمك”.

وأوضح لفتة أنه في كتابة “سأحكم العالم” حاول الإفلات من فخ السيرة الذاتية، وأن عنوان الكتاب لا يحمل مفهوم نرجسي بعكس ما فهمه البعض، ولكنه سيحكم العالم بلسان حال القارئ.

وقال لفتة أنه شارك في أول سباق للقفز من فوق أهرامات الجيزة وانه سيشارك بالدورة الثانية من السابق خلال أيام.

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